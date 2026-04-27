Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцев предупредили о продолжительной магнитной буре

Возмущения будут сохраняться на протяжении недели.

О продолжительной магнитной буре предупредили воронежцев. Она начнется во вторник, 28 апреля, и будет сопровождать землян на протяжении недели.

К счастью, интенсивность магнитных возмущений будет умеренной — от 3 до 4 баллов. Однако вкупе с неблагоприятными погодными условиями это может привести к расстройству здоровья у метеочувствительных воронежцев.

Врачи рекомендуют отказаться от важных и ответственных дел, больше отдыхать, а людям с хроническими заболеваниями — своевременно принимать лекарства.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».