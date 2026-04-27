Воронежцев предупредили о продолжительной магнитной буре

О продолжительной магнитной буре предупредили воронежцев. Она начнется во вторник, 28 апреля, и будет сопровождать землян на протяжении недели.
К счастью, интенсивность магнитных возмущений будет умеренной — от 3 до 4 баллов. Однако вкупе с неблагоприятными погодными условиями это может привести к расстройству здоровья у метеочувствительных воронежцев.
Врачи рекомендуют отказаться от важных и ответственных дел, больше отдыхать, а людям с хроническими заболеваниями — своевременно принимать лекарства.
