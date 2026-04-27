Воронежский «Факел-М» уступил московскому «Динамо»

В Новогорске состоялся матч седьмого тура молодежной лиги (дивизион А) по футболу. Московское «Динамо-М» принимало воронежский «Факел». На 48-й минуте Иван Сироткин вывел хозяев вперед. «Огнеопасные» сохраняли интригу до самой концовки, но последнее слово осталось за динамовцами. Точный удар Кирилла Краснохода на 90-й минуте принес москвичам победу — 2:0.
Напомним, что в первом туре «Факел-М» одержал волевую победу в Казани над «Рубином» (3:2), затем проиграл в Махачкале «Динамо» (0:2), в Москве — «Спартаку» (3:4) и «Локомотиву» (2:4), победил в Санкт-Петербурге «Алмаз-Антей» (1:0) и уступил дома нижегородскому «Пари НН» (1:2).
Теперь 1 мая воронежцы сыграют на домашнем стадионе «Локомотив» с тольяттинским «Акроном». Начало поединка в 12:00.