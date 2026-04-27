«ТНС энерго Воронеж»: не платишь за свет — жди судебного приказа

С начала 2026 года «ТНС энерго Воронеж» направило в судебные инстанции более 3 тысяч заявлений о вынесении судебных приказов потребителям, накопившим долги за электроэнергию. Общая сумма задолженности уже превышает 21 млн рублей.
Каждому должнику неоднократно направлялись уведомления в квитанциях, СМС-сообщения и совершались телефонные звонки-напоминания. Если потребители не оплачивают счета за свет, игнорируют напоминания, это становится причиной обращения «ТНС энерго Воронеж» в судебные инстанции и принудительного списания средств с банковских карт через службу судебных приставов.
При получении судебного приказа энергетики рекомендуют незамедлительно принять меры: погасить долг или обратиться в компанию для оформления соглашения о рассрочке. Это позволит урегулировать ситуацию и избежать дополнительных расходов на судебные издержки.
«Госпошлина за вынесение судебного приказа составляет 2000 рублей, искового производства — 4 000 рублей. В итоге сумма судебных расходов нередко достигает размера самого долга или даже превышает его», — комментирует Юлия Меркулова, начальник управления реализацией физических лиц «ТНС энерго Воронеж».
В компании отмечают, что многие потребители, столкнувшись с такой ситуацией, сразу оплачивают долги. Однако есть и такие, кто проявляет безответственность и продолжает игнорировать финансовые обязательства перед энергетиками, таким образом только усугубляют свое положение.
Энергетики призывают жителей региона не ждать уведомлений, не доводить дело до суда, а платить по счетам своевременно и без задержек.
Оплатить электроэнергию удобно с помощью дистанционных сервисов «ТНС энерго Воронеж»:
на сайте;
в Личном кабинете;
в мобильном приложении.
