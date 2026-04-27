Мощный оползень разломил улицу надвое

Огромные трещины в земле, как после мощного землетрясения: оползень пришёл в село Ендовищи в Нижегородской области. Люди в шоке — в разломы можно провалиться. Говорят: такого здесь никогда не было, а село существует с XVIII века. Две улицы пока сидят без газа и отопления, при этом за окном едва +5. В селе объявлен режим повышенной готовности: вдруг земля дальше поползёт? Подробности — в материале nn.aif.ru.