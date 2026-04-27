Экс-глава партии «Новые люди» в Перми примет участие в праймериз «Единой России»

Гендиректор ООО «ДубльГИС Поволжье», депутат заксобрания Пермского края Денис Шитов подал заявление на участие в предварительном голосовании Единой России по одномандатному избирательному округу № 25, сообщает пресс-служба партии.

Источник: Коммерсантъ

Напомним, с 2022-го по декабрь 2025 года Денис Шитов был секретарем пермского отделения партии «Новые люди». В декабре на этой должности его сменил Егор Лаптев, преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова в Москве, выпускник факультета «Капитаны».

Денис Шитов также был членом комитета по промышленности, экономической политике и налогам заксобрания Пермского края. В сентябре прошлого года он также участвовал в выборах губернатора Пермского края, в ходе которых набрал 6,26% голосов.

