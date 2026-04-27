В Калининградской области 28 работников сферы соцзащиты населения получили жилищные сертификаты

В Калининградской области с 2025 года уже 28 работников сферы соцзащиты населения получили жилищные сертификаты. Речь идет о сотрудниках Центра социальной помощи семье и детям, социальных пансионатов «Сосновая усадьба», «Советский», домов социального ухода «Яблоневый сад», «Серебряный родник», «Солнечный ветер», Центра содействия семейному устройству детей «Наш дом», социального центра «Два поколения».
Как рассказали в минсоце, более 70 процентов жилищных сертификатов уже реализовано. Работники приобрели квартиры в Неманском, Гвардейском, Пионерском и других районах. Из 28 получателей сертификата — пять сотрудников старше 60 лет, чей трудовой стаж в социальном учреждении составляет свыше 20 лет.
В 2026 году на предоставление жилищных сертификатов на сумму 2,5 млн рублей работникам сферы социальной защиты населения в областном бюджете предусмотрено более 42 млн рублей.
Для оформления необходимо обратиться с заявлением и документами в Центр социальной поддержки населения.