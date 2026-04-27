Банкир Элькинд рассказал, когда ФНС будет все знать о процентах по вкладам россиян

Данные о процентах по вкладам физических лиц российские банки обязаны передать налоговой инспекции в срок до 1 февраля 2027 года. После этого ФНС автоматически рассчитает размер налога, который обязан перечислить каждый вкладчик. Об этом в беседе с РИАМО рассказала руководитель направления по методологии налогообложения ББР Банка Екатерина Элькинд.
Исключением станут вклады со ставкой меньше 1% и счета эскроу. ФНС рассчитает ставку налога НДФЛ для каждого вкладчика в индивидуальном порядке. После получения налогового уведомления сумму налога надо будет перечислить до 1 декабря 2027 года. Декларировать самостоятельно доходы от получения процентного дохода при этом не нужно.
Однако есть возможность снизить налогооблагаемую базу и сократить сумму налога. Во-первых, учитываются стандартные вычеты для льготников, семей с детьми и при сдаче норм ГТО. Во-вторых, налоги не начисляются на социальные вычеты по обучению, оплате лекарств, негосударственные пенсии, добровольное страхование и накопительную часть трудовой пенсии. В-третьих, учитываются имущественные вычеты за продажу или покупку недвижимости.
При подаче документов на такие виды налоговых вычетов россияне имеют право сократить суммы, на которые начисляются налоги.