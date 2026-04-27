Дептранс сообщил о приостановке движения на Арбатско-Покровской линии

В Москве с 30 апреля по 8 мая включительно будет закрыт участок между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии в связи со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии, передает столичный Дептранс.

Источник: РБК

В Москве с 30 апреля по 8 мая включительно будет закрыт участок между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии в связи со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии, передает столичный Дептранс.

«Станции “Мякинино”, “Волоколамская”, “Митино” и “Пятницкое шоссе” будут закрыты», — говорится в сообщении.

Установка тоннеля будет производиться вблизи действующего участка синей линии. Ограничение движения необходимо для безопасности поездок, пояснили в Дептрансе.

В качестве альтернативы жителям предлагают пользоваться бесплатными автобусами КМ (компенсационные маршруты) и станциями Таганско-Краснопресненской линии. На станциях будут работать более 50 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут с навигацией.

Будущая Рублево-Архангельская линия свяжет ММДЦ «Москва-Сити» и подмосковный город Красногорск, а также улучшит транспортную доступность для более 1 млн жителей, напомнили в Дептрансе.

