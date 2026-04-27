Психолог рассказала, какая похвала поможет ребенку стать увереннее

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Оценочная похвала вроде «молодец» или «умница» может сделать ребенка зависимым от чужого мнения, в то время как описательная, отмечающая конкретные действия, помогает развить уверенность и самостоятельность, рассказала «Парламентской газете» эксперт Минпросвещения, кандидат психологических наук Александра Кошелева.
«Один из главных инструментов воспитания — похвала. Благодаря ей маленький человек понимает, что он делает успешно, а чему еще нужно учиться. Но это палка о двух концах. Взрослому нужно найти такие слова, которые были бы не просто усладой для ушей, а поводом для развития», — сказано в материале.
Отмечается, что психолог назвала пять популярных видов похвалы и объяснила, какие из них помогут ребенку стать увереннее, а какие способны сделать его зависимым от чужого мнения.
Самый распространенный вариант, согласно публикации, — оценочная похвала «Молодец!», «Умница!», «Так держать!», и это наиболее простой и быстрый способ установить теплую эмоциональную связь с малышом, но у такого подхода есть и обратная сторона: когда человек постоянно слышит только общую оценку, он не понимает, что конкретно получилось у него хорошо, и постепенно начинает действовать не из интереса или желания освоить что-то новое, а ради очередного «молодец».
«Еще один способ сказать приятное — описательная похвала. Взрослому надо не оценивать, а отметить конкретные действия малыша. Например, фразу “Ты хорошо убрал комнату” лучше заменить на “Я вижу, что машинки стоят в гараже, а куклы сидят на полке. Теперь у нас есть место, чтобы поиграть в лото”. Так ребенок сам делает вывод: он сделал правильно. Его самооценка будет строиться не на чужих словах, а на собственном понимании результата», — добавляется в материале.
Кроме того, рассказывается, что, если ребенок проиграл соревнование или не смог сразу решить задачу, его необходимо подбодрить, похвалить за усилия, старание и волю, и так ребенок усвоит, что близкие ценят не только его достижения, но и настойчивость, а это в свою очередь залог того, что он в будущем «не станет пасовать» перед трудностями, бояться ошибок и сложных заданий.
Подчеркивается, что искренняя благодарность сыну или дочке за его поступок — тоже своеобразный маяк во взрослую жизнь, ведь так они увидят, что их действия важны для окружающих, и благодаря этому формируются сочувствие, ответственность и умение замечать чужие потребности.
Пятым видом похвалы является невербальная похвала, на которую очень остро реагируют дети в возрасте от трех до пяти лет, ведь для них эмоции понятнее слов, но родителям и педагогам нужно особенно внимательно относиться к похвале за внешность и врожденные способности.
«Фразы вроде: “Ты самая красивая” или “Ты гениальный математик” — это ярлыки. Ребенок боится их утратить. И вполне возможно, в какой-то момент ему покажется, что проще отказаться от решения сложной задачи, чем разрушить образ “гения”. Взрослым лучше сказать: “У тебя выразительные глаза” или “Мне нравится, как быстро ты считаешь”, — пояснила Кошелева, подчеркнув, что есть риски в похвале за каждое действие, так как в этом случае малыш ждет одобрения за любой шаг и перестает ориентироваться на собственные ощущения и мотивацию, поэтому чем конкретнее и искреннее добрые слова в его адрес, тем больше пользы они принесут.