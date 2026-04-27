Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магнит на счетчике? Заплатите за коммуналку в 10 раз больше, говорит юрист

Эксперты предупреждают волгоградцев об ответственности.

Волгоградцам, которые используют магниты для искажения показаний счетчиков, придется заплатить за коммуналку в 10 раз больше.

Об этом рассказал юрист Сергей Сергеев. Если ресурсоснабжающая компания обнаружит, что потребитель исказил показания, ему насчитают плату по нормативу с коэффициентом 10. Это касается воды, тепла и электричества. Главное — нарушение должно быть зафиксировано, — пишет ИА «Регнум».

«Использование магнитов для искажения показаний счетчиков может привести к начислению платы за тот ресурс, прибор учета которого вы испортили или показания которого исказили. Начислят сумму по нормативу с коэффициентом 10. Проще говоря, в 10 раз больше заплатите, если поймают», — пояснил Сергеев.

По его словам, более серьезная ответственность для нарушителей не предусмотрена. Это гражданско-правовая ответственность: кроме десятикратного начисления, других последствий нет. «Из самых неприятных — это десятикратное начисление», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось о жителях Береславки, которые вынуждены жить в полной темноте.