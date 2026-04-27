Магнит на счетчике? Заплатите за коммуналку в 10 раз больше, говорит юрист

Волгоградцам, которые используют магниты для искажения показаний счетчиков, придется заплатить за коммуналку в 10 раз больше.
Об этом рассказал юрист Сергей Сергеев. Если ресурсоснабжающая компания обнаружит, что потребитель исказил показания, ему насчитают плату по нормативу с коэффициентом 10. Это касается воды, тепла и электричества. Главное — нарушение должно быть зафиксировано, — пишет ИА «Регнум».
«Использование магнитов для искажения показаний счетчиков может привести к начислению платы за тот ресурс, прибор учета которого вы испортили или показания которого исказили. Начислят сумму по нормативу с коэффициентом 10. Проще говоря, в 10 раз больше заплатите, если поймают», — пояснил Сергеев.
По его словам, более серьезная ответственность для нарушителей не предусмотрена. Это гражданско-правовая ответственность: кроме десятикратного начисления, других последствий нет. «Из самых неприятных — это десятикратное начисление», — подытожил эксперт.
