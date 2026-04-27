Бывший топ-менеджер «Яндекса» погиб в шторме под Волгоградом

Бывший топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер и волгоградский застройщик Александр Назаров пропали во время рыбалки в Светлоярском районе Волгоградской области, Лойтера нашли погибшим, а поиски Назарова продолжаются, передает «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры. О гибели Лойтера также сообщает V1.ru со ссылкой на источник.
На странице Лойтера в LinkedIn говорится, что с 2022 по 2024 год он занимал должность коммерческого директора в «Яндексе». В мае 2024 он перешел в зарубежное подразделение «Yango», где работал по настоящее время в должности генерального директора подразделения ИИ, рекламных технологий и поисковой оптимизации.
Назаров — тесть Лойтера, уточняет V1.ru. Он, Лойтер, и еще два человека утром 24 апреля отравились на рыбалку на воду в районе в районе хутора Громки. Примерно в 12:00 того же дня на берегу Волги было найдено тело одного из рыбаков. По сведениям V1.ru, это житель Светлоярского района и личный водитель Назарова Игорь Прохоров.
Предварительно мужчины возвращались обратно и либо перевернулись, либо лодка ударилась о неизвестный объект, говорил источник V1.ru.
Всего к 25 апреля были найдены тела троих из четверых пропавших. По данным V1.ru, третий человек — друг Назарова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.
В день, когда пропали мужчины, на Волгоградскую область обрушилась непогода. В акватории Волги начался шторм, высота волн доходила до нескольких метров. Спасатели рекомендовали воздержаться от выхода на Волгу, в том числе на рыболовных судах.
Лойтер жил в Дубае и руководил развитием ИИ-продуктов на рынках Ближнего Востока и Африки. Курировал разработку таких продуктов, как арабский голосовой помощник Yasmina и нейросеть Yango GPT. Как отмечает издание Daily Storm, Лойтер был гражданином Литвы.
Александр Назаров — президент торгово-промышленной группы «БИС»,