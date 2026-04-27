Китай запустил общенациональную программу борьбы с болезнью Альцгеймера

Как пишет издание, Китай демонстрирует самые быстрые в мире темпы роста числа случаев деменции. За последние три десятилетия количество диагностированных случаев болезни Альцгеймера увеличилось втрое. Ученые предполагают, что к 2050 году число страдающих от поражения нервной системы может достичь 115 млн пациентов, что почти 10% от всего населения страны.