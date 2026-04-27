Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай запустил общенациональную программу борьбы с болезнью Альцгеймера

Власти КНР решили запустить кампанию по борьбе с болезнью Альцгеймера из-за роста числа диагностированных случаев. Ученые собираются создать четыре вакцины, которые замедлят снижение когнитивных способностей.

Источник: РБК

Власти КНР запустили общенациональную кампанию по разработке оригинальных препаратов против болезни Альцгеймера. Разработку препаратов против деградации когнитивных способностей начали на фоне риска, что 10% населения Китая столкнутся с поражением нервной системы до 2050 года, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Как пишет издание, Китай демонстрирует самые быстрые в мире темпы роста числа случаев деменции. За последние три десятилетия количество диагностированных случаев болезни Альцгеймера увеличилось втрое. Ученые предполагают, что к 2050 году число страдающих от поражения нервной системы может достичь 115 млн пациентов, что почти 10% от всего населения страны.

В качестве ответа на надвигающийся кризис Пекин мобилизует ведущие научные учреждения, крупные биотехнологические компании и десятки экспертов для ускоренной разработки новых методов лечения. В конце марта в Пекине состоялся запуск национального проекта по «разработке новых биологических препаратов для лечения болезни Альцгеймера».

В мероприятии, которое прошло в Институте технологических процессов, участвовали четыре инновационные технологические компании, три академика Китайской инженерной академии и руководители двух исследовательских институтов КАН. Целью проекта является создание четырех оригинальных препаратов, способных замедлить или остановить развитие нейродегенеративного заболевания.

Китайские ученые ранее разработали технологию доставки лекарств в организм с помощью глазных капель. Методика, по заявлениям исследователей, может быть адаптирована для лечения болезни Альцгеймера. Экзосомы выступают в роли естественных переносчиков терапевтических молекул, позволяя преодолевать гематоэнцефалический барьер без инвазивных процедур.

Болезнь Альцгеймера — это хроническое нейродегенеративное заболевание, при котором происходит неуклонное снижение когнитивных способностей, вплоть до полного распада интеллекта и утраты психической деятельности. Наиболее часто болезнь диагностируется у людей пожилого возраста, однако в редких случаях встречается и ее ранняя форма.

