Китай запустил общенациональную программу борьбы с болезнью Альцгеймера

Власти КНР запустили общенациональную кампанию по разработке оригинальных препаратов против болезни Альцгеймера. Разработку препаратов против деградации когнитивных способностей начали на фоне риска, что 10% населения Китая столкнутся с поражением нервной системы до 2050 года, сообщает South China Morning Post (SCMP).
Как пишет издание, Китай демонстрирует самые быстрые в мире темпы роста числа случаев деменции. За последние три десятилетия количество диагностированных случаев болезни Альцгеймера увеличилось втрое. Ученые предполагают, что к 2050 году число страдающих от поражения нервной системы может достичь 115 млн пациентов, что почти 10% от всего населения страны.
В качестве ответа на надвигающийся кризис Пекин мобилизует ведущие научные учреждения, крупные биотехнологические компании и десятки экспертов для ускоренной разработки новых методов лечения. В конце марта в Пекине состоялся запуск национального проекта по «разработке новых биологических препаратов для лечения болезни Альцгеймера».
В мероприятии, которое прошло в Институте технологических процессов, участвовали четыре инновационные технологические компании, три академика Китайской инженерной академии и руководители двух исследовательских институтов КАН. Целью проекта является создание четырех оригинальных препаратов, способных замедлить или остановить развитие нейродегенеративного заболевания.
Китайские ученые ранее разработали технологию доставки лекарств в организм с помощью глазных капель. Методика, по заявлениям исследователей, может быть адаптирована для лечения болезни Альцгеймера. Экзосомы выступают в роли естественных переносчиков терапевтических молекул, позволяя преодолевать гематоэнцефалический барьер без инвазивных процедур.
Болезнь Альцгеймера — это хроническое нейродегенеративное заболевание, при котором происходит неуклонное снижение когнитивных способностей, вплоть до полного распада интеллекта и утраты психической деятельности. Наиболее часто болезнь диагностируется у людей пожилого возраста, однако в редких случаях встречается и ее ранняя форма.
