Почти 10 тыс. приморцев за день проголосовали за объекты благоустройства

Почти 10 тыс. жителей Приморского края сделали выбор в первый день ежегодного онлайн-голосования за общественные пространства, которые благоустроят в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.
Подчеркивается, что этот показатель приблизительно равен результату аналогичного периода прошлого года. Самыми активными по числу проголосовавших стали Хорольский, Дальнереченский, Кавалеровский округа.
На выбор приморцам предложены 67 объектов, победителями станут 28 пространств. Голосование продлится до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.