Врач объяснил, почему люди старше 40 лет хуже переносят алкоголь

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ухудшение переносимости алкоголя во взрослом возрасте связано с развитием хронических болезней, вступающих в опасную реакцию с алкоголем, предупредил врач психиатр-нарколог Андрей Тюрин.

«К 40−45 годам у большинства людей развиваются те или иные хронические болезни. Это могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками, желудочно-кишечным трактом или эндокринные нарушения. Все эти недуги вступают в опасное взаимодействие с алкоголем, что приводит к снижению его переносимости» — сказал Тюрин «Ленте.ру».

Кроме хронических болезней Тюрин отметил влияние возрастного снижения активности печени, в результате которого алкоголь дольше находится в организме и медленнее выводится. Немаловажным фактором врач также считает и изменение водного баланса организма.

«С возрастом количество воды в теле неумолимо сокращается. Это приводит к тому, что даже стандартная доза спиртного оказывается гораздо более концентрированной», — заключил врач.