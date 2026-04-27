Врач объяснил, почему люди старше 40 лет хуже переносят алкоголь

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ухудшение переносимости алкоголя во взрослом возрасте связано с развитием хронических болезней, вступающих в опасную реакцию с алкоголем, предупредил врач психиатр-нарколог Андрей Тюрин.
«К 40−45 годам у большинства людей развиваются те или иные хронические болезни. Это могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками, желудочно-кишечным трактом или эндокринные нарушения. Все эти недуги вступают в опасное взаимодействие с алкоголем, что приводит к снижению его переносимости» — сказал Тюрин «Ленте.ру».
Кроме хронических болезней Тюрин отметил влияние возрастного снижения активности печени, в результате которого алкоголь дольше находится в организме и медленнее выводится. Немаловажным фактором врач также считает и изменение водного баланса организма.
«С возрастом количество воды в теле неумолимо сокращается. Это приводит к тому, что даже стандартная доза спиртного оказывается гораздо более концентрированной», — заключил врач.