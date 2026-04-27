Фестиваль театров малых городов России состоится в Сергиевом Посаде

XXIII Фестиваль театров малых городов России пройдет в Сергиевом Посаде с 26 мая по 3 июня. Организаторами мероприятия выступили: Театр Наций при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, благотворительный фонд Евгения Миронова «Театральные инициативы» и Правительство Московской области. Об этом сообщает 360.ru.
В фестивале примут участие 16 театров из Татарстана, ХМАО, Перми, Красноярского края и других субъектов Российской Федерации. Зрители увидят 10 спектаклей и 6 постановок малой формы.
Оценят выступления коллективов ведущие театральные деятели страны, в том числе — народная артистка РФ Ольга Остроумова, писатель Дмитрий Данилов, художник Анвар Гумаров и другие. Председателем жюри станет художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев.
«Сергиев Посад — не просто точка на карте. Это место, где веками зарождались, сохранялись и приумножались культурные традиции», — отметил художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.