В Арзгирском округе Ставрополья прошла акция «Сад памяти»

Акция «Сад памяти» состоялась в селе Садовом Арзгирского округа Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Ее мероприятия проводятся при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
Площадкой для работ стала территория, прилегающая к обелиску воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участники высадили там саженцы деревьев, кустарников и цветов. Например, в память о бойцах специальной военной операции укоренили сирень.
«Растения станут символом преемственности поколений, данью уважения тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны и в зоне СВО, кто отдал жизнь за мирное небо над головой. Каждый саженец, который вырастет в большое дерево — символ нашей ответственности перед прошлыми и будущими поколениями. Мы уверены, что история будет жить в сердцах людей, а подвиг героев никогда не будет забыт», — отметил глава Арзгирского округа Алексей Палагута.
Напомним, в прошлом сезоне к акции «Сад памяти» присоединились около 4,5 тыс. жителей Ставрополья. Более 115 тыс. деревьев, посвященных защитникам нашей Родины, они разместили на площади 44 га.
