Открыт прием заявок на конкурс видеороликов «Россия твоими глазами!»

Жители России могут принять участие в международном конкурсе видеороликов «Россия твоими глазами!» и рассказать о своем регионе, сообщили в Центре стратегических разработок (ЦСР).
В этом году организаторы увеличили число номинаций до 10: «От Калининграда до Камчатки», «Культурное наследие», «Лицо города», «Народы России», «Гастрономические традиции», «Яркие события», «Невероятная Россия», «Профессиональный ракурс», «Золотое кольцо» и «Сгенерированные впечатления».
Длительность конкурсных видеороликов составляет не более 1 минуты, а разрешение должно быть от 720 p (HD) и выше. Он должен быть снят в период с 2020 по 2026 год. В своих работах авторы могут поделиться своими путешествиями, раскрыть красоту и величие природы России, показать знаковые места своего региона.
Заявки принимаются до 15 мая на сайте россиятвоимиглазами.рф. Имена победителей традиционно объявят в День России — 12 июня 2026 года, на главном туристическом форуме страны — «Путешествуй!» на ВДНХ. А шорт-лист будет опубликован в конце мая.
Конкурс видеороликов «Россия твоими глазами!» проводится ЦСР при поддержке Минэкономразвития, АНО «Национальные приоритеты» и фонда «Росконгресс» в третий раз. А официальными партнерами выступают ведущие отраслевые ассоциации и туристический бизнес. За всю историю проведения мероприятие собрало работы более 10 тыс. участников из России, стран СНГ, Китая, Индии, Аргентины, Нидерландов, США, Ирана, Турции. По итогам 2025 года конкурс вошел в шорт-листы и стал номинантом сразу нескольких престижных премий в сфере коммуникаций.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.