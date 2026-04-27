В полиции рассказали, как могут измениться сроки оформления загранпаспортов перед летом

В преддверии летних отпусков увеличивается количество обратившихся заявителей. В полиции уточнили, как могут измениться сроки оформления, пишет Ямал 1.
Если обращаться по месту жительства, паспорт сделают за месяц. Если по месту пребывания или фактического обращения — за три месяца.
Подать заявление можно через портал «Госуслуги», но лично посетить отделение МВД все равно придется дважды: сначала для предоставления оригиналов документов и сдачи биометрии, а затем для получения готового паспорта.
В полиции посоветовали заявителям не откладывать обращение на последний момент.
