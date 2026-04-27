Около 3,3 тысячи москвичей получили новые квартиры в районе Новогиреево

«С начала реализации программы реновации в Новогирееве ключи от квартир в новостройках получил уже каждый пятый участник переселения в районе — около 3,3 тысячи москвичей. Первыми в равнозначное жилье здесь переехали около 460 горожан из двух старых пятиэтажек на Свободном проспекте. За 2,5 года число домов, затронутых переселением, выросло до 17, в том числе в 2025 году к оформлению документов, необходимых для переезда, приступили жители девяти старых зданий. Большинство из них уже заключили договоры с городом», — добавила Соловьева.