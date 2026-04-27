Около 3,3 тысячи москвичей получили новые квартиры в районе Новогиреево

Квартиры в домах, построенных в районе Новогиреево по программе реновации, уже получили около 3,3 тыс. человек, сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«С начала реализации программы реновации в Новогирееве ключи от квартир в новостройках получил уже каждый пятый участник переселения в районе — около 3,3 тысячи москвичей. Первыми в равнозначное жилье здесь переехали около 460 горожан из двух старых пятиэтажек на Свободном проспекте. За 2,5 года число домов, затронутых переселением, выросло до 17, в том числе в 2025 году к оформлению документов, необходимых для переезда, приступили жители девяти старых зданий. Большинство из них уже заключили договоры с городом», — добавила Соловьева.
Всего по программе реновации в Новогирееве предстоит расселить 72 здания. В новые квартиры переедут более 16 тыс. человек. Заселяемые комплексы соответствуют критериям безбарьерной среды. На первых этажах новостроек предусмотрены помещения для магазинов, предприятий сферы обслуживания и городских организаций, которые смогут посещать новоселы. Во дворах оборудованы детские и спортивные площадки, места для прогулок и отдыха.
«Новоселы переезжают в новые квартиры с готовой отделкой, не тратя силы и средства на дополнительный ремонт. Дворы жилых комплексов благоустроены, проведено озеленение, на придомовой территории оборудованы игровые и спортивные площадки. На сегодня в районе город предоставил для участников программы реновации пять новостроек», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.