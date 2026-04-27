Нижегородским сотрудникам ФСИН выплатят по десять тысяч рублей

Власти Нижегородской области подписали указ о дополнительной мере социальной поддержки сотрудников уголовно-исполнительной системы ГУФСИН. Речь идет о единовременной выплате в десять тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Выплата предназначена сотрудникам учреждений и органов ГУФСИН по Нижегородской области, которые занимают должности младшего начальствующего состава и имеют высокие показатели в служебной деятельности.
Главным распорядителем бюджетных средств выступит региональное министерство социального развития и семейной политики. Указ будет действовать до 31 декабря 2026 года..