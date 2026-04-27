Отель в Кабардинке Краснодарского края повысил производительность труда

На этапе диагностики команда проекта выявила три основных направления для улучшений. Эксперты совместно с рабочей группой курортного комплекса предложили сократить время загрузки грязного белья в стиральные машины за счет сокращения подготовительных операций и использования удобной тары. Также было решено минимизировать лишние перемещения путем перепланировки зон приемки, стирки и глажки. Еще одним изменением стало более эффективное использование машин для глажки за счет предварительного подсушивания пододеяльников. Кроме того, для применения лучших практик бережливого производства рабочая группа прошла обучение по двум модулям.