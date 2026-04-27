Отель в Кабардинке Краснодарского края повысил производительность труда

Сотрудники курортного комплекса «Надежда» в селе Кабардинка Краснодарского края увеличили выработку на 87% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономики.
«Сегодня организации сферы туризма региона выбирают бережливые технологии как эффективный инструмент системных изменений. Команды проектов учатся видеть потенциал для улучшений в ежедневных задачах. Эксперты регионального центра компетенций предложили курортному комплексу “Надежда” пересмотреть привычные процессы и начали с прачечного сервиса. Именно там скрывался серьезный резерв для роста эффективности. В результате время цикла процесса сократили на 39%, запасы уменьшили на 12%, а выработка персонала выросла на 87%», — рассказал министр экономики региона Алексей Юртаев.
На этапе диагностики команда проекта выявила три основных направления для улучшений. Эксперты совместно с рабочей группой курортного комплекса предложили сократить время загрузки грязного белья в стиральные машины за счет сокращения подготовительных операций и использования удобной тары. Также было решено минимизировать лишние перемещения путем перепланировки зон приемки, стирки и глажки. Еще одним изменением стало более эффективное использование машин для глажки за счет предварительного подсушивания пододеяльников. Кроме того, для применения лучших практик бережливого производства рабочая группа прошла обучение по двум модулям.
«Эксперты также обучили двух наших сотрудников, которые получили статус внутренних инструкторов по бережливому производству. Они смогут тиражировать лучшие практики внутри коллектива, исключая потери там, где раньше казалось, что иначе нельзя», — отметила генеральный директор курортного комплекса Светлана Самойленко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.