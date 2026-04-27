В Таловском районе Воронежской области обновят дорогу до Новохоперска

Участок дороги М-4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск протяженностью 6 км отремонтируют в Таловском районе Воронежской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности.
Дорога обеспечивает связь Таловского, Новохоперского и Бобровского муниципальных районов. Также по ней проходит большой объем большегрузного и сельскохозяйственного транспорта.
«В наше Абрамовское сельское поселение входят десять населенных пунктов, в которых проживает 3 тысячи жителей, есть две школы, три взрослых и одна детская библиотека, детский сад и три дома культуры. Для нас дорога — это связь с райцентром, возможность добраться до работы, отвезти детей в школу, садик, решить бытовые вопросы и не чувствовать себя отрезанными от жизни», — отметила глава Абрамовского сельского поселения Ольга Соболева.
На участке дорожная организация уже укрепляет основания с помощью метода холодной регенерации, а после будет уложено два слоя асфальтобетона. За ходом ремонтных работ ведется постоянный контроль. Кроме того, на втором участке автомобильной дороги М-4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск протяженностью 1 км подрядная организация выполняет фрезерование, а затем начнет укладывать асфальтобетон.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.