Пес-воин, «Щенячий патруль» и борцы с живодерами: кого наградили на «Лохматом оскаре»

Кали родилась в питомнике при женской колонии в пос. Колосовка и сейчас со своим инструктором-кинологом Елизаветой Мамаевой трудится в ИК № 8. «Кали именно следовая собака, обучена поиску людей, — представляет свою подопечную Елизавета. — И в свободное от работы время мы в составе поискового отряда помогаем искать пропавших. Так, Кали смогла обнаружить двух пожилых людей, к счастью, оба живы. Бабушку в лесу она искала не очень долго, а вот в поисках дедушки нам пришлось побегать часа четыре». Дело было под Новый год — 86-летний мужчина ушел из пос. Каменка Зеленоградского района в сторону моря и пропал. Искали его долго, мужчина к тому же был одет в камуфляжную одежду, но точку в трудных поисках все же поставила Кали со своим инструктором. В полвторого ночи 31 декабря они отыскали пропавшего мужчину. Спустя пять дней скитаний он был в тяжелом состоянии, но жив.