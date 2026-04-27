Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В июне в Алуште состоится стратегическая сессия «Сфера-ПРО. Экономика»

Мероприятие объединит около 200 участников.

Источник: Национальные проекты России

Седьмая стратегическая сессия «Сфера-ПРО. Экономика» пройдет 18−19 июня в Алуште в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие объединит около 200 участников — представителей органов власти, крупного, среднего и малого бизнеса, экспертного сообщества, а также делегации из ряда регионов страны, сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов региона Ирина Кивико.

«Стратегическая сессия традиционно станет ключевой платформой для конструктивного диалога бизнеса и власти, обмена успешными практиками и выработки совместных решений. География участников охватывает Краснодарский край, Томскую, Новосибирскую, Смоленскую, Запорожскую, Липецкую, Нижегородскую, Пензенскую, Рязанскую и Ростовскую области, а также Донецкую Народную Республику. Такое представительство подчеркивает межрегиональный уровень события и его значимость для экономического развития регионов», — добавила Кивико.

На мероприятии обсудят вопросы повышения производительности труда, цифровой трансформации предприятий, внедрения искусственного интеллекта и роботизации. Участники рассмотрят современные инструменты повышения эффективности бизнеса, меры государственной поддержки и лучшие практики технологического развития.

Программа сессии включает в себя пленарное заседание, тематические круглые столы, образовательные секции, а также хакатон программы «Лидеры производительности». Отдельное внимание будет уделено обмену межрегиональным опытом и внедрению передовых решений в промышленности, туризме и сфере услуг. Регистрация для участия в мероприятии доступна по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

