На Дону будут судить подозреваемого в убийстве 20-летней давности

В декабре 2004 года на территории детского сада на проспекте Строителей города в Волгодонске обнаружили тело 23-летней девушки с признаками насильственной смерти. Сразу установить подозреваемого не удалось. «Криминалистами СК России инициировано проведение повторных молекулярно-генетических экспертиз. На вещественных доказательствах, изъятых с места происшествия, выявлен профиль ДНК неустановленного лица, причастного к совершению преступления. Учитывая, что с места убийства было похищено имущество потерпевшей, следствием проанализированы уголовные дела об имущественных преступлениях, совершённых в тот же период в Волгодонске. В результате изучения значительного количества таких дел круг лиц, причастных к совершению указанных преступлений, удалось сузить до двух человек», — говорится в сообщении.