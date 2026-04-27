Пермских врачей скорой помощи поздравили с профессиональным праздником

В Перми накануне Дня работника скорой медицинской помощи, который отмечается в России 28 апреля, прошли торжественные мероприятия с участием сотрудников экстренной службы.
На Пермской станции скорой медицинской помощи чествовали врачей, фельдшеров и медицинских сестёр, ежедневно работающих на передовой системы здравоохранения.
С наступающим профессиональным праздником сотрудников службы поздравил депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин. Медработникам были вручены благодарственные письма за самоотверженный труд, добросовестность и высокий профессионализм, а также подарки. Среди награжденных — представители подстанций трёх районов Перми, Ленинского, Дзержинского и Кировского.
Участниками торжественного мероприятия стали медицинская сестра Мария Завьялова, заведующая оперативным отделом Лариса Функнер, заведующая подстанцией Екатерина Хмельникова, фельдшер Даниил Байдерин, врач анестезиолог-реаниматолог Виталий Тарасов и фельдшер Ольга Губченко.
«Накануне вашего профессионального праздника хочу искренне поблагодарить каждого сотрудника скорой помощи за труд, который невозможно переоценить. Вы — на передовой каждый день, первыми приходите на помощь, принимаете решения в критических ситуациях и берёте на себя огромную ответственность за жизнь и здоровье людей. Это требует не только высочайшей квалификации, но и настоящего мужества, выдержки и человечности», — отметил Антон Немкин.
По словам депутата, работа скорой помощи — это основа доверия граждан к системе здравоохранения.
«Желаю вам крепкого здоровья, сил, профессиональных успехов и, конечно, как можно больше спасенных жизней. Спасибо за ваш труд и преданность делу», — добавил он.
Главный врач Пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев также обратился к коллективу со словами поздравления и благодарности.
«Накануне нашего профессионального праздника хочу сказать слова благодарности всему коллективу. Скорая помощь — это команда, где важен вклад каждого. Мы ежедневно сталкиваемся с непростыми задачами, но благодаря вашему профессионализму, ответственности и взаимовыручке мы справляемся с ними и продолжаем выполнять главную миссию — спасать жизни», — подчеркнул он.