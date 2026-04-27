В Челябинске благоустроят пешеходную зону по улице Свободы

Еще один участок пешеходной зоны по улице Свободы благоустроят в Челябинске в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
Проект благоустройства общественного пространства от улицы Тимирязева до Привокзальной площади реализуется несколько лет. Финальным станет отрезок от дома № 102 до дома № 110 по четной стороне улицы Свободы и от дома № 165 до дома № 185 по нечетной.
Подрядчик уже приступил к выполнению работ, чтобы жители успели оценить территорию до окончания летнего сезона. На обеих сторонах улицы демонтируют старое асфальтовое покрытие и уложат тротуарную плитку. Отдельно выделят дорожки для движения велосипедистов. На всем участке высадят деревья и кустарники, установят скамейки, качели, урны, указатели, а также сделают освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.