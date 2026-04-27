Более 500 волонтеров собрала «Фабрика смыслов» в Тюменской области

Участниками проекта Школы общественных инициатив «Фабрика смыслов» в Тюменской области стали более 500 волонтеров, сообщили в тюменском Дворце творчества и спорта «Пионер». Развитие волонтерского движения осуществляется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
С марта по апрель команда ресурсного центра добровольчества вместе провела четыре зональные школы: в Ишиме, Ялуторовске, Тюмени и Тобольске. В ходе работы «Фабрики смыслов» молодые люди обсуждали социально значимые идеи под руководством федеральных и региональных экспертов. Среди спикеров были представители Российского общества «Знание», мультицентра «Моя территория», «Росмолодежь. Гранты», а также специалисты в сфере экологии и фиджитал-спорта.
Отметим, следующим этапом Школы общественных инициатив станет «Добро. Цех», который поможет воплотить задумки участников в полноценный проект. В течение месяца организаторы отберут самые интересные инициативы и пригласят авторов на «Добро. Цех», который пройдет 13 и 14 мая.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.