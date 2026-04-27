Более 500 волонтеров собрала «Фабрика смыслов» в Тюменской области

С марта по апрель команда ресурсного центра добровольчества вместе провела четыре зональные школы: в Ишиме, Ялуторовске, Тюмени и Тобольске. В ходе работы «Фабрики смыслов» молодые люди обсуждали социально значимые идеи под руководством федеральных и региональных экспертов. Среди спикеров были представители Российского общества «Знание», мультицентра «Моя территория», «Росмолодежь. Гранты», а также специалисты в сфере экологии и фиджитал-спорта.