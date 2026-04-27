Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области в 2026 году появится еще одна особо охраняемая природная территория

Особо следить теперь будут за склоном у Филинской бухты.

В Калининградской области в 2026 году появится еще одна особо охраняемая природная территория — в районе Филинской бухты. Об этом 27 апреля на оперативном совещании в правительства сказала глава минприроды региона Оксана Астахова.

— В 2026 году планируем расширить сеть особо охраняемых природных территорий, создавая новые территории. Одной из таких является береговой уступ в районе Филинской бухты. Инициатором выступило Географическое общество, — сказала Оксана Астахова.

По словам министра, в Калининградской области сейчас 111 особо охраняемых природных территорий площадью 38.4 тыс га. За соблюдением режима там следят.

Кроме того, в 2026 году намерены переиздать Красную книгу Калининградской области.