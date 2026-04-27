В Калининградской области в 2026 году появится еще одна особо охраняемая природная территория — в районе Филинской бухты. Об этом 27 апреля на оперативном совещании в правительства сказала глава минприроды региона Оксана Астахова.
— В 2026 году планируем расширить сеть особо охраняемых природных территорий, создавая новые территории. Одной из таких является береговой уступ в районе Филинской бухты. Инициатором выступило Географическое общество, — сказала Оксана Астахова.
По словам министра, в Калининградской области сейчас 111 особо охраняемых природных территорий площадью 38.4 тыс га. За соблюдением режима там следят.
Кроме того, в 2026 году намерены переиздать Красную книгу Калининградской области.