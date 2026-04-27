Терапевт Кондрахин раскрыл, как питаться при простуде для быстрого выздоровления

Врач-терапевт Андрей Кондрахин, кандидат медицинских наук, рассказал в интервью NEWS.ru, как быстро справиться с простудой. Он отметил, что горячие напитки, такие как бульон и морс, помогают организму бороться с инфекцией, в то время как кофе и чёрный чай могут ухудшить состояние из-за кофеина.
Для скорейшего выздоровления важно не только правильно питаться, но и поддерживать тепло в теле. Особенно полезно согревать конечности, так как это помогает сохранить энергию организма.
Андрей Кондрахин рекомендует: если вы чувствуете, что начинаете заболевать, придя домой, сразу же согрейте ноги и руки. Для этого можно набрать в ванну тёплую воду и постепенно нагревать её. Начинайте с комфортной температуры, а затем увеличивайте её до тех пор, пока вам будет приятно держать ноги в воде. То же самое можно сделать и с руками.
Обязательно пейте горячие травяные и ягодные чаи или морс. А вот от крепкого чёрного чая и кофе лучше отказаться: кофеин может негативно сказаться на сердце и ухудшить ваше состояние. Самым полезным напитком в этот период будет горячий бульон, который даст организму необходимую энергию. Не забывайте о полноценном питании, оно поможет вам сохранить тепло и быстрее выздороветь.
