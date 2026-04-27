В поселке Тимирязевском Челябинской области организуют выставку «День поля»

Межрегиональная сельскохозяйственная выставка «День поля» состоится 24 июля в поселке Тимирязевском Чебаркульского округа Челябинской области в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
Планируется, что мероприятие соберет более 2 тыс. профессионалов аграрной сферы из Уральского федерального округа. Основная цель выставки — демонстрация технологического потенциала отрасли. Для аграриев это уникальная возможность не только увидеть новинки рынка, но и испытать их в полевых условиях.
На площадке в 19 гектаров организуют показ сельхозтехники. Гости увидят работу беспилотников и самоходных опрыскивателей, а также смогут принять участие в тест-драйве техники. Кроме того, на выставке будут представлены демонстрационные посевы перспективных сортов и гибридов, средства защиты растений, удобрения. В выставочном блоке «Наука и инновации» покажут решения по цифровизации сельского хозяйства, автоматизации процессов, разработки в области ветеринарии и селекции. Также состоится Слет сельской молодежи и Медиа-пикник для районных СМИ, блогеров и лидеров мнений.
Для гостей выставки будет организована развлекательная программа: конкурс молодых семей, концерт творческих коллективов, розыгрыши ценных призов от партнеров и организаторов. В течение дня будут работать фермерская и ремесленная ярмарка. Также на площадке пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.