В Липецкой области обновят дорогу Тербуны — Васильевка — Малые Борки

Ремонт участка дороги Тербуны — Васильевка — Малые Борки протяженностью 17 км начался в Тербунском округе Липецкой области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации области.
Дорога Тербуны — Васильевка — Малые Борки входит в один из двух маршрутов, соединяющих села Тербуны и Волово. Также трасса относится к опорной сети, поскольку ведет в соседние Орловскую и Курскую области. Кроме того, в Тербунах вдоль нее расположен целый ряд крупных предприятий особой экономической зоны регионального значения.
На объекте уложат два слоя нового покрытия, укрепят обочины, приведут в порядок водопропускные трубы, отремонтируют автобусные остановки. Кроме того, в селе Васильевка планируют обустроить пешеходные дорожки, установить ограждения и мигающий светофор на участке рядом со школой. Подрядчик также заменит на объекте дорожные знаки и нанесет разметку. Работы планируют завершить до конца октября.
Отметим, также в этом году в Воловском округе отремонтируют еще 6,6 км этого маршрута. Всего в Липецкой области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят 230 км региональных трасс.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.