Выявлена долгосрочная молекулярная «память» об ожирении в иммунных клетках

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Европейские молекулярные биологи обнаружили, что ожирение вызывает долгосрочные изменения в наборе меток на поверхности ДНК в клетках иммунной системы, которые влияют на активность большого числа генов и сохраняются долгое время даже после нормализации веса. Об этом сообщила пресс-служба британского Бирмингемского университета.
«Это открытие говорит о том, что краткосрочное снижение веса не снижает риск развития многих болезней, связанных с ожирением, таких как диабет второго типа или некоторые формы рака. По всей видимости, человеку нужно удерживать вес в норме на протяжении как минимум 5−10 лет, чтобы эта “память” об ожирении исчезла», — заявил профессор Бирмингемского университета Клаудио Мауро, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор биологи пришли к такому выводу при изучении изменений, которые вызываются ожирением в структуре генома Т-клеток и других компонентов иммунной системы. Недавно проведенные исследователями опыты показали, что ожирение делает эти клетки более склонными к развитию воспалений в результате того, что лишний вес особым образом меняет структуру и распределение особых меток на поверхности ДНК, влияющих на активность генов.
Данное наблюдение побудило биологов проследить за тем, как снижение веса влияет на работу генов в Т-клетках. Для получения подобных сведений исследователи вырастили несколько групп мышей, часть из которых питалась высококалорийной пищей, дождались развития ожирения у грызунов и затем перевели их на корм с нормальным количеством калорий. В это же время исследователи собирали пробы Т-клеток из организма животных и отслеживали изменения в работе их генома.
Проведенный профессором биологами анализ показал, что Т-клетки похудевших мышей продолжали вырабатывать сигнальные молекулы, способствующие развитию воспалений, на протяжении многих недель после снижения их веса, что говорит о наличии долгосрочной «молекулярной памяти» об ожирении в их иммунных клетках. К схожим выводам исследователи пришли и при анализе образцов крови добровольцев, которым недавно удалось сбросить лишний вес, а также носителей редких генетических болезней, повышающих риск развития ожирения.
Как отмечают ученые, наиболее сильные изменения они зафиксировали в работе генов, связанных с переработкой клеточного «мусора» и старением Т-клеток. В перспективе эти сведения позволят разработать подходы, которые будут нормализовывать работу этих участков ДНК и делать Т-клетки и другие компоненты иммунитета менее склонными к развитию воспалений в организме пациентов, еще страдающих от ожирения или недавно избавившихся от лишнего веса.
Об ожирении.
По оценкам экспертов ВОЗ, число людей с ожирением выросло в три раза по сравнению с 1975 годом. Быстрое распространение ожирения по миру, а также параллельный рост числа носителей гипертонии и других болезней сердца и сосудов, а также болезни Альцгеймера и некоторых форм рака заставляют многих медиков считать, что эти процессы взаимосвязаны. В пользу этого также говорит то, что носители ожирения необычно часто страдают от гипертонии, диабета и злокачественных опухолей.