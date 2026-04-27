Выявлена долгосрочная молекулярная «память» об ожирении в иммунных клетках

По оценкам экспертов ВОЗ, число людей с ожирением выросло в три раза по сравнению с 1975 годом. Быстрое распространение ожирения по миру, а также параллельный рост числа носителей гипертонии и других болезней сердца и сосудов, а также болезни Альцгеймера и некоторых форм рака заставляют многих медиков считать, что эти процессы взаимосвязаны. В пользу этого также говорит то, что носители ожирения необычно часто страдают от гипертонии, диабета и злокачественных опухолей.