На маршруты в Москве вышли еще 10 электробусов

Еще 10 современных электробусов КамАЗ вышли на маршруты № 663 и 656 в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Обновление общественного транспорта отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Продолжаем заменять автобусы на самый современный электротранспорт, как поручил Сергей Собянин. На новых маршрутах по рабочим дням будут курсировать 10 электробусов. Главные преимущества инновационных машин — экологичность и бесшумность», — добавил Ликсутов.
Электробусы будут останавливаться возле образовательных учреждений и популярных мест в Северном, Восточном и Юго-Восточном административных округах. Также они будут доезжать до трех станций метро и Московских центральных диаметров. Маршруты пройдут через такие районы, как Западное Дегунино, Дмитровский, Бескудниковский, Косино-Ухтомский и Некрасовка.
Отметим, замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций ежедневные поездки становятся еще комфортнее.
Электробусы поставляются в Москву с 2018 года, а с 2022-го в столицу приходит техника улучшенной комплектации. Для комфорта пассажиров во всех электробусах установлены USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках, кнопки адресного открытия дверей для поддержания оптимальной температуры. Низкопольный транспорт также оборудован откидной платформой, кнопками вызова водителя, специальными местами для маломобильных пассажиров и цифровыми валидаторами возле дверей для удобной оплаты проезда.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.