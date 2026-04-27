На маршруты в Москве вышли еще 10 электробусов

Электробусы поставляются в Москву с 2018 года, а с 2022-го в столицу приходит техника улучшенной комплектации. Для комфорта пассажиров во всех электробусах установлены USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках, кнопки адресного открытия дверей для поддержания оптимальной температуры. Низкопольный транспорт также оборудован откидной платформой, кнопками вызова водителя, специальными местами для маломобильных пассажиров и цифровыми валидаторами возле дверей для удобной оплаты проезда.