Центр народной культуры в Адыгейске получил новое оборудование

Современную звуковую аппаратуру получил центр народной культуры города Адыгейска в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в управлении главы Республики Адыгея по реализации национальных проектов.
Оборудование приобрели благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших практик работы среди домов культуры, который впервые прошел в 2025 году. Новая аппаратура позволит значительно повысить качество проведения мероприятий в учреждении. Современная техника обеспечит профессиональное звучание на концертах, фестивалях, торжественных событиях и творческих встречах.
Напомним, центр народной культуры капитально отремонтировали в 2021 году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Как сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, в ходе работ были заменены все инженерные коммуникации, перестроены помещения, обновлен фасад, заменены окна и двери, оборудован современный концертный зал на 500 мест.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.