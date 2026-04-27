Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт магистрали между Ростовом и Ставрополем завершат до наступления лета

Об этом сообщает Правительство Ростовской области.

27 апреля Правительство Ростовской области сообщило, что участок дороги между Ростовом и Ставрополем будет отремонтирован до конца весны 2026 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ремонт затронет участок протяжённостью 1,8 км — от магистрали «Дон» до границы Ставропольского края, проходящий через Кагальницкий район. В рамках работ планируется: укладка горячей асфальтобетонной смеси; нанесение дорожной разметки из термопластика.

Заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова подчеркнула, что новый асфальтобетонный слой будет находиться на гарантии подрядной организации в течение шести лет. Это обеспечит комфорт и безопасность движения для тысяч водителей на долгие годы.