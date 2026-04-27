Ремонт магистрали между Ростовом и Ставрополем завершат до наступления лета

27 апреля Правительство Ростовской области сообщило, что участок дороги между Ростовом и Ставрополем будет отремонтирован до конца весны 2026 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ремонт затронет участок протяжённостью 1,8 км — от магистрали «Дон» до границы Ставропольского края, проходящий через Кагальницкий район. В рамках работ планируется: укладка горячей асфальтобетонной смеси; нанесение дорожной разметки из термопластика.
Заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова подчеркнула, что новый асфальтобетонный слой будет находиться на гарантии подрядной организации в течение шести лет. Это обеспечит комфорт и безопасность движения для тысяч водителей на долгие годы.