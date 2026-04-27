Еще 3 предприятия Челябинской области внедрят бережливые технологии

Три предприятия Челябинской области внедрят инструменты бережливого производства в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном фонде развития промышленности.
Участниками стали компании «Изификс», «АСТ “Слон” и “ПромАрмСтрой”. Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) уже помогают им настроить рабочие процессы так, чтобы повысить эффективность без дополнительных инвестиций.
Производитель монтажных систем «Изификс» в Челябинске оптимизирует процессы на потоке по выпуску консолей. Это один из основных видов продукции предприятия.
«Наша цель в федпроекте — нарастить выпуск консолей как минимум вдвое. Это, безусловно, серьезная задача, поэтому планируем решать ее поэтапно, в течение всего года. Коллектив принимает этот вызов и приступает к проекту с искренним интересом, поэтому в успехе никто не сомневается», — рассказал руководитель службы снабжения компании Алексей Вергуляс.
Завод «АСТ “Слон”, выпускающий спецтехнику для разных отраслей промышленности, сейчас переносит производственные мощности из Златоуста на площадку в Миассе, где находится головной офис компании. В новом цехе технологический процесс сразу организуют по всем правилам и нормам бережливого производства, чтобы изначально избежать ошибок, выявленных на предыдущих этапах работы.
Компания «ПромАрмСтрой», специализирующаяся на выпуске трубопроводной арматуры, в качестве пилотного потока выбрала производство обратных клапанов, которые служат для защиты оборудования трубопроводных систем.
Всего в 2026 году челябинский РЦК планирует привлечь к участию в федпроекте «Производительность труда» не менее 25 новых компаний. Ими могут стать предприятия несырьевых отраслей экономики с годовой выручкой свыше 400 млн рублей. Заявки принимаются на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.