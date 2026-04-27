Воронежская пара обменялась обручальными кольцами в необычных нарядах

Необычная регистрация брака состоялась в Таловском районе Воронежской области. В местный отдел ЗАГС пришли Андрей и Людмила, теперь носящие общую фамилию Ремизовы. Главной изюминкой торжества стали тщательно продуманные образы молодожёнов. Вместо привычных костюма и белого платья пара выбрала наряды в русском народном стиле. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.
Людмила предстала в расшитом красном сарафане. Его вышивка, по старинным поверьям, служила оберегом, защищая от невзгод и даруя благополучие. Голову невесты украсила яркая красная лента, являющаяся ещё одним элементом традиционного наряда и символизирующая красоту, чистоту и начало новой жизни. Андрей гармонично дополнил образ своей второй половинки, выбрав красную рубаху с тканевым поясом.
Сотрудники отдела ЗАГС отметили, что атмосфера церемонии бракосочетания получилась по-домашнему тёплой. По окончании тожества они поблагодарили молодожёнов за бережное отношение к русским традициям и стремление передать их будущим поколениям.