Нижегородские ветераны получат бесплатную правовую консультацию в начале мая

Помощь могут получить и члены семей ветеранов.

Источник: Живем в Нижнем

С 4 по 12 мая для ветеранов ВОВ и их семей пройдет правовая акция «Память через года». Об этом сообщили в ГБУ НО «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц».

Специалисты ответят на вопросы граждан, касающиеся российского законодательства. Получить правовую помощь ветераны войны и их близкие смогут на безвозмездной основе.

Центр правового консультирования оказывает помощь в сфере земельного, трудового, семейного, наследственного, пенсионного и градостроительного права. Также эксперты учреждения разъясняют нюансы долевого участия в строительстве жилья, защиты прав потребителей и так далее.

Записаться на прием к специалистам можно по телефону: 8−831−422−10−55. Вопросы в Центр правового консультирования можно направить следующими способами:

по электронной почте: info@pravovsem52.ru; через единый портал правового просвещения и правовой помощи; через мессенджер МАХ или сообщество «Вконтакте».

Ранее мы писали, что нижегородский Росреестр проводит консультации перед дачным сезоном.