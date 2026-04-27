Нижегородские ветераны получат бесплатную правовую консультацию в начале мая

С 4 по 12 мая для ветеранов ВОВ и их семей пройдет правовая акция «Память через года». Об этом сообщили в ГБУ НО «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц».
Специалисты ответят на вопросы граждан, касающиеся российского законодательства. Получить правовую помощь ветераны войны и их близкие смогут на безвозмездной основе.
Центр правового консультирования оказывает помощь в сфере земельного, трудового, семейного, наследственного, пенсионного и градостроительного права. Также эксперты учреждения разъясняют нюансы долевого участия в строительстве жилья, защиты прав потребителей и так далее.
Записаться на прием к специалистам можно по телефону: 8−831−422−10−55. Вопросы в Центр правового консультирования можно направить следующими способами:
по электронной почте: info@pravovsem52.ru; через единый портал правового просвещения и правовой помощи; через мессенджер МАХ или сообщество «Вконтакте».
Ранее мы писали, что нижегородский Росреестр проводит консультации перед дачным сезоном.