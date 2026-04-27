Бизнесмен из Прикамья вернет в бюджет государства более 2,5 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края поддержал требования заместителя прокурора региона и признал недействительными шесть договоров, заключённых на содержание местных дорог в Лысьвенском округе.
В ходе проверки было установлено, что контракты с индивидуальным предпринимателем оформлялись без проведения обязательных конкурсных процедур. Его определили как единственного поставщика, при этом суд отметил признаки недобросовестного поведения участников сделки.
Также суд обязал предпринимателя вернуть деньги, полученные по этим договорам. Сумма взыскания превысила 2,5 млн рублей.
На данный момент решение суда ещё не вступило в законную силу.