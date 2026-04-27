В Мурманске отремонтируют корпуса и общежитие индустриального колледжа

Мурманский индустриальный колледж отремонтируют в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.
«Подрядчикам предстоит выполнить большой объем работ сразу в двух зданиях Мурманского индустриального колледжа. В здании на улице Фестивальной приведут в порядок входные группы, отмостку и кровлю над спортзалом, а также внутренние помещения, включая спортзал, музей, столовую и пищеблок. В учебных корпусах А и Б заменят систему отопления. В общежитии на улице Ушакова отремонтируют внутренние помещения. Все работы должны быть завершены до начала нового учебного года, поэтому подрядчики уже приступили к выполнению контрактов», — отметила министр строительства региона Александра Карпова.
На объектах уже приступили к демонтажу старой отделки, параллельно начинаются черновые отделочные работы.
Напомним, в 2026 году в регионе запланирован большой объем работ по капитальному ремонту объектов образования — в планах привести в порядок 20 учреждений. Подрядчики уже приступили к работам на шести объектах в Мурманске, Кировске, Мончегорске и Ковдоре.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.