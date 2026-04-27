В Мурманске отремонтируют корпуса и общежитие индустриального колледжа

«Подрядчикам предстоит выполнить большой объем работ сразу в двух зданиях Мурманского индустриального колледжа. В здании на улице Фестивальной приведут в порядок входные группы, отмостку и кровлю над спортзалом, а также внутренние помещения, включая спортзал, музей, столовую и пищеблок. В учебных корпусах А и Б заменят систему отопления. В общежитии на улице Ушакова отремонтируют внутренние помещения. Все работы должны быть завершены до начала нового учебного года, поэтому подрядчики уже приступили к выполнению контрактов», — отметила министр строительства региона Александра Карпова.