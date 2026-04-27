218 воронежцев пострадали от укуса клеща

На сегодня от укуса клещей пострадали 218 жителей Воронежской области. Такие данные озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что на данный момент в местах массового пребывания и отдыха населения обработаны 245,4 га территории. При энтомологическом обследовании территорий клещей на обработанных территориях не обнаружили.
Врачи напоминают, что при посещении лесов необходимо пользоваться репеллентами, а после -тщательно осматривать себя на наличие клещей.
При обнаружении присосавшегося клеща специалисты рекомендуют обращаться в медицинское учреждение по месту жительства. А при повышении температуры тела в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте присасывания клеща, необходимо обратиться к врачу в поликлинику.