218 воронежцев пострадали от укуса клеща

Таковы официальные данные Роспотребнадзора.

Источник: Комсомольская правда

На сегодня от укуса клещей пострадали 218 жителей Воронежской области. Такие данные озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что на данный момент в местах массового пребывания и отдыха населения обработаны 245,4 га территории. При энтомологическом обследовании территорий клещей на обработанных территориях не обнаружили.

Врачи напоминают, что при посещении лесов необходимо пользоваться репеллентами, а после -тщательно осматривать себя на наличие клещей.

При обнаружении присосавшегося клеща специалисты рекомендуют обращаться в медицинское учреждение по месту жительства. А при повышении температуры тела в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте присасывания клеща, необходимо обратиться к врачу в поликлинику.