Молочный комбинат «Воронежский» одобрил кредиты на 3,5 млрд от Сбербанка

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» писал, что воронежская ГК «Молвест» Аркадия Пономарева увеличила заявленный объем инвестиций в строительство предприятия по глубокой переработке молока в Калаче с 8,5 млрд до 10 млрд руб. В рамках проекта, в частности, предусмотрено возведение локальных очистных сооружений, которые будут принимать стоки как от нового производства, так и от городской канализации. Помимо этого, планируется строительство нового цеха, складского комплекса и сопутствующей инфраструктуры.