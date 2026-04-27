В Нижнем Новгороде стартовала юбилейная «ТехноСтрелка»

В столице закатов открылся пятый международный хакатон «ТехноСтрелка». В Нижний Новгород приехали школьники из 56 регионов России. Они будут делать проекты в пяти номинациях: био, медиа, техно, виар и — новое направление — арт.
Кейсы командам задают партнёры конкурса, в том числе — вузы, предприятия, отели, развлекательные центры.
Ребята будут работать три дня и подготовят проекты, которые партнёры будут использовать в своей работе. Команда юнкоров «Нижегородской правды» тоже принимает участие в медиа хакатоне. Ребятам предстоит снять репортаж про Борский стекольный завод и серию клипов про отели «Азимут» и «Волга». Желаем успехов!