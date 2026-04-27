Власти задумались о покупке двух новых троллейбусов для Калининграда

В начале апреля на Московском проспекте сгорел электротранспорт компании «Транс-Альфа».

Для Калининграда нужно закупить два новых троллейбуса. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время оперативного совещания правительства в понедельник, 27 апреля.

Новый электротранспорт необходимо приобрести вместо двух троллейбусов компании «Транс-Альфа». Один из них загорелся на улице в начале апреля, второй после инцидента отправили на обследование в Москву.

«Я посмотрел: в пяти регионах эти троллейбусы горели. Извините, у нас два троллейбуса выходят с маршрута. Надо будет делать закупку и покупать нормальные троллейбусы. До момента разбирательства троллейбусы эти не выводить на линию. Как показывает практика, это некачественный производитель. Я проводил переговоры, это подтвердилось. Думайте по поводу дополнительных двух троллейбусов, нам нужно, чтобы все маршруты ходили вовремя», — поручил губернатор.

По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, сейчас второй троллейбус компании «Транс-Альфа» проверяет «Росстандарт». После обследования всю партию электротранспорта могут признать непригодной. В таком случае троллейбус отправят обратно заводу-изготовителю, а администрация сможет получить компенсацию.

Троллейбус загорелся на Московском проспекте в Калининграде вечером 1 апреля. Инцидент на маршруте № 7 случился в 17:45. Транспортное средство остановилось рядом с домом № 14−22. От троллейбуса исходило пламя и сильный дым. Огонь уничтожил салон. В результате пострадали четыре человека. В МЧС отмечали, что пожар в троллейбусе начался из-за загоревшейся батареи на крыше.

По данным властей, троллейбус приобрели в 2024 году. Он находится на гарантии у завода-производителя (ООО «Торговый дом “Транс-Альфа”»).

