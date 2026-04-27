Стало известно, когда в Пермь прибудет поезд «Эшелон Победы» в 2026 году

В пресс-службе Свердловской железной дороге (СвЖД) рассказали, когда в Пермь прибудет ретропоезд «Эшелон Победы» в 2026 году.
Поезд начнёт свой путь 1 мая, и первая остановка будет в краевой столице. На станцию Пермь II «Эшелон Победы» прибудет в 12:00 и будет находиться там до 14:00 по местному времени. В этот же день поезд отправится в Кунгур, где сделает остановку с 18:30 до 21:05.
«Цель проекта — сохранить память о подвиге советского народа, рассказать о работе железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны, боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников», — объяснили в пресс-службе СвЖД.
Во время стоянки любой желающий сможет зайти внутрь поезда, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов и сделать памятные фотографии. Кроме того, в рамках мероприятия состоятся концерты, прозвучат стихи и песни о войне.