Есть ли парковка у нового здания Пермской художественной галереи?

На территорию можно заехать на такси или личном автомобиле.

Пермская художественная галерея переехала в новое здание, которое построили на территории завода имени Шпагина. Есть ли рядом парковка и можно ли на такси доехать до самого входа?

Как пояснили сайту perm.aif.ru в Минкульте Пермского края, для удобства гостей на территории у галереи предусмотрено более 40 парковочных мест. Прямо у входа в здание оборудованы специальные места для инвалидов. Также На территорию разрешён въезд такси.

Парковка функционирует в часы работы галереи: будни — с 12:00 до 21:00, выходные — с 10:00 до 21:00, понедельник — выходной.

Когда все места заняты, въезд на территорию закрывается. Тогда гости могут воспользоваться парковками за пределами культурного кластера — у «Точки кипения» и по ул. Советской.