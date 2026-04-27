В Туапсе собрали более 4 тыс. кубометров загрязненного грунта

Источник: РБК

С трех участков в Туапсе собрано 4165 кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Для ликвидации разлива привлекли дополнительные силы.

Разлив произошел в результате атаки беспилотника на морской терминал. Работы ведутся на территории самого терминала, в устье реки Туапсе, где установлено шесть каскадов боновых заграждений и оборудована нефтеловушка, а также на береговой линии. Для предотвращения распространения нефтяного пятна в море вдоль центрального пляжа дополнительно установили 700 м боновых заграждений.

Накануне группировку сил увеличили. К работам привлекли дополнительных специалистов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и «Кубань-СПАС». Всего в ликвидации участвуют 205 человек и 55 единиц техники. Координацию работ на месте по поручению губернатора Вениамина Кондратьева осуществляет его заместитель Дмитрий Маслов.

Морской терминал в Туапсе подвергся украинским атакам 16 и 20 апреля. В результате последнего налета на территории объекта возник крупный пожар. Позднее близ городского порта было зафиксировано нефтяное пятно площадью около 10 тыс. кв. м.

Впоследствии часть нефтепродуктов попала из реки в море и на береговую линию, в том числе из-за подъема уровня воды после проливных дождей, что привело к переливу через боновые заграждения.

