Бесплатные семена для дачников будут раздавать в пермских электричках

Дачники Прикамья смогут бесплатно получить семена для посадки при проезде в электричках, сообщили в социальных сетях АО «Пермская пригородная компания».
Сотрудники ключевых касс пригородных электропоездов в Пермском крае раздадут пассажирам несколько тысяч семян цветов и зелени, которые можно будет посадить на грядках. Традиционная акция стартует 30 апреля. Она призвана объединять близких благодаря общему и полезному делу — садоводство своими руками. Количество пакетиков с семенами ограничено, предупредил перевозчик.
Ранее «КП-Пермь» сообщала об изменениях в расписании пермских электричек с 1 апреля 2026 года, связанных с началом дачного сезона. Так, ряд поездов различных направлений стали делать на маршруте дополнительные остановки.