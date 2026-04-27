Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесплатные семена для дачников будут раздавать в пермских электричках

В пригородных кассах Прикамья можно получить семена цветов и зелени.

Источник: Комсомольская правда

Дачники Прикамья смогут бесплатно получить семена для посадки при проезде в электричках, сообщили в социальных сетях АО «Пермская пригородная компания».

Сотрудники ключевых касс пригородных электропоездов в Пермском крае раздадут пассажирам несколько тысяч семян цветов и зелени, которые можно будет посадить на грядках. Традиционная акция стартует 30 апреля. Она призвана объединять близких благодаря общему и полезному делу — садоводство своими руками. Количество пакетиков с семенами ограничено, предупредил перевозчик.

Ранее «КП-Пермь» сообщала об изменениях в расписании пермских электричек с 1 апреля 2026 года, связанных с началом дачного сезона. Так, ряд поездов различных направлений стали делать на маршруте дополнительные остановки.