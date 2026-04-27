Бесплатные семена для дачников будут раздавать в пермских электричках

Сотрудники ключевых касс пригородных электропоездов в Пермском крае раздадут пассажирам несколько тысяч семян цветов и зелени, которые можно будет посадить на грядках. Традиционная акция стартует 30 апреля. Она призвана объединять близких благодаря общему и полезному делу — садоводство своими руками. Количество пакетиков с семенами ограничено, предупредил перевозчик.