Бизнес-омбудсмен анонсировала консультации для арендаторов горевшего ТЦ «Гиант»

Напомним, что 5 апреля примерно в 14:00 в торговом центре «Гиант», расположенном на Московском проспекте в Калининграде, начался пожар. Как сообщили в МЧС региона, огонь распространился по фасаду здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. В течение дня площадь пожара увеличивалась и, по данным ведомства, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. 15 апреля стало известно, что ТЦ хотят отремонтировать. В мае его планируется закрыть фасадной сеткой на время проведения работ.